«Арсенал» победил дома «Крылья Советов» в матче РПЛ

В матче 3-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над самарским «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Авторами голов в составе туляков стали Зурико Давиташвили (3-я минута) и Даниил Хлусевич (45+2). Единственный мяч самарцев в активе Ивана Сергеева. Он реализовал пенальти на 49-й минуте.

«Крылья Советов» занимают 15-е место в таблице РПЛ, не набрав очков после трех матчей. «Арсенал» на десятой строчке с тремя очками.

В четвертом туре РПЛ тульский клуб сыграет в гостях с «Краснодаром». Матч состоится 15 августа. «Крылья» в этот же день проведут выездную встречу с «Рубином».

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