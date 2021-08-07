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«Арсенал» победил дома «Крылья Советов» в матче РПЛ
07 августа 19:29
автор: Александр Поволоцкий

«Арсенал» победил дома «Крылья Советов» в матче РПЛ

Туляки набрали первые три очка в сезоне.

В матче 3-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над самарским «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Авторами голов в составе туляков стали Зурико Давиташвили (3-я минута) и Даниил Хлусевич (45+2). Единственный мяч самарцев в активе Ивана Сергеева. Он реализовал пенальти на 49-й минуте.

«Крылья Советов» занимают 15-е место в таблице РПЛ, не набрав очков после трех матчей. «Арсенал» на десятой строчке с тремя очками.

В четвертом туре РПЛ тульский клуб сыграет в гостях с «Краснодаром». Матч состоится 15 августа. «Крылья» в этот же день проведут выездную встречу с «Рубином».

Чемпионат России

3-й тур

«Арсенал» - «Крылья Советов» - 2:1 (2:0)

Голы: Давиташвили, 3; Хлусевич, 45+2 - Сергеев, 49 (пен.)

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Радакович, Бьернстрем, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан, Иванисеня, Пруцев, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Онугха.

источник: «Советский спорт»
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