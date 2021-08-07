Александр Медведев: Клаудиньо должен усилить атакующую мощь «Зенита» после ухода Дриусси

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход в стан сине-бело-голубых бразильского хавбека Клаудиньо.

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга достиг договоренности о переходе олимпийского чемпиона.

«Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде», - цитирует Медведева официальный сайт »Зенита».

Добавим, что сегодня сборная Бразилии с Клаудиньо в составе переиграла команду Испании (2:1) в финале олимпийского турнира.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость полузащитника оценивается в 11 миллионов евро.