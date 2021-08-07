Агент Фернандо: Он очень любит «Спартак» и хочет вернуться

Агент экс-полузащитника «Спартака» Фернандо заявил, что футболист ждет предложения от красно-белых.

«Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы пока ждем предложение от «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде и ему интересно поработать с Руем Виторией», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Матеуса Де Фарии.

Напомним. что Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. В составе московской команды он провел 78 матчей, в которых забил 11 мячей.