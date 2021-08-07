«Спартак» проиграл на своем поле «Нижнему Новогороду»

В матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» уступил дома «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.
Автором единственного гола в составе красно-белых стал Эсекьель Понсе (85-я минута). У победителей отличились Кирилл Гоцук (4) и Алексей Козлов (16).
Таким образом, «Спартак» опустился на девятое место в таблице РПЛ, имея в активе три очка. «Нижний Новгород» (7) расположилась на третьей строчке.
В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Уралом» (15 августа). «Нижний Новгород» в этот же день примет «Уфу».
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