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07 августа 22:16
автор: Александр Поволоцкий

Агент Малкома считает, что бразилец проведет грандиозный сезон в «Зените» после победы на ОИ в Токио

Футболист стал автором победного гола в финале олимпийского турнира.

Агент форварда «Зенита» и сборной Бразилии Малком ожидает хорошего выступления от своего клиента в новом сезоне.

«В прошлых сезонах у Малкома было много травм, но я верю, что он проведет грандиозный чемпионат после победы на Олимпиаде. Думаю, он сможет сыграть за „Зенит“ уже в следующем туре», - цитирует Sport24 Луиса Фернандо Гарсию.

Напомним, что 7 августа Малком в составе сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом. В финале южнамериканцы победили Испанию (2:1 ДВ).

Добавим, что «Зенит» обыграл в третьем туре «Краснодар» и возглавил таблицу РПЛ.

источник: Sport24.ru
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