Защитника «Нижнего Новгорода» Миладиновича госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Футболист »Нижнего Новгорода» Ивана Миладиновича получил травму в гостевом матче третьего тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

На 48-й минуте встречи 26-летний серб в борьбе в своей штрафной столкнулся головами с форвардом москвичей Эсекьелем Понсе и получил удар в область виска. Медики привели Миладиновича в сознание и увезли с поля на электромобиле.

Как сообщает ТАСС, футболист отправлен в Боткинскую больницу. У Миладиновича подозрение на черепно-мозговую травму.

Напомним, что «Нижний Новгород» благодаря победе над «Спартаком» поднялся на третье место в таблице.