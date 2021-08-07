Андрей Червиченко: С такой игрой «Спартак» может стать чемпионом к столетию клуба только во снах

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).

«Спартак» владел инициативой, но нельзя сказать, что был лучше. Максименко героически спас команду от разгрома в первом тайме. А дальше соперник играл по счёту. «Спартак» же весь разобранный, непонятный: навал, сумбур, никакой мысли...Чемпионство к столетию? С такой игрой — только во снах. Внутренние конфликты точно убивают моральный дух, настрой, каждый примеряет на себя. А мы знаем, что футболисты - не интеллектуалы, каждый додумывает в меру своей тревожности», - приводит «Чемпионат» слова Червиченко.

«Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в активе три очка. В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Уралом» (15 августа).