Попов обвинил Салихову в проблемах «Спартака»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов назвал одну из причин неудачной игры клуба.

«До тех пор,пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, Спартаку никогда не достичь поставленных целей», - написал он в телеграм-канале «Аудитор из МГИМО».

Напомним, что 4 августа «Спартак» уступил португальской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На следующий день Попов подал в отставку. Он заявил, что на трансферную политику клуба по-прежнему оказывает влияние бывший тренер команды Доминико Тедесеко. Советы немецкий специалист дает жене владельца клуба Зареме Салиховой.

В субботу красно-белые проиграли «Нижнему Новгороду» (1:2) и опустились на девятое место в таблице РПЛ, набрав три очка в трех матчах.