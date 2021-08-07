ПСВ разгромил «Аякс» и завоевал Суперкубок Нидерландов

«Спартак» — у пропасти. «Нижний» сделал с красно-белыми в Москве примерно то же, что и «Бенфика»

Команда Руя Витории после трех туров РПЛ набрала всего три очка, на этот раз уступив дома «Нижнему Новгороду» (1:2).