ПСВ разгромил «Аякс» и завоевал Суперкубок Нидерландов

ПСВ переиграл амстердамский «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов.
Встреча в Амстердам и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Чуквунонсо Мадуэке (2-я и 29-я минуты). По голу забили Йорбе Вертессен (76) и Марио Гетце (89).
Добавим, что для главного арбитра встречи Бьорна Кейперса эта игра стала последней в карьере. Он отработал на двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.
Напомним, ранее обладателем Суперкубка Англии стал «Лестер», который обыграл «Манчестер Сити» (1:0).