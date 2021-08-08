Защитник ЦСКА Фукс - о победе на Олимпиаде: Те, кто работает, всегда будут вознаграждены

Защитник московского ЦСКА и сборной Бразилии Бруно Фукс поделился впечатлением от завоевание золотой медали в олимпийском турнире в Токио.

«Это золото! Что за удивительное чувство! Очень приятно быть частью Олимпийских игр. Я много работал, чтобы иметь возможность быть здесь. Те, кто работает, всегда будут вознаграждены! Спасибо! Бразилия — чемпион!» — приводит RT слова футболиста со ссылкой на его страницу в инстаграме.

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Добавим, что в финале сборная Бразилии обыграла команду Испании в дополнительное время со счетом 2:1. Автором победного гола стал игрок «Зенита» Малком.