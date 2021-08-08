Президент «Барселоны» назвал клуб, в который перейдет Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, где продолжит карьеру аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Месси перейдёт в «ПСЖ“. Я бы хотел, чтобы лионель остался в «Барселоне“, но этого не случится. Сделал все возможное для того, чтобы он не уходил», — цитирует руководителя испанского клуба Tuttomercatoweb.

Напомним, что 5 августа «Барселона» и представители Месси провели переговоры. Вскоре было объявлено, что новый контракт с 35-летним футболистом не подписан. Решение принято из-за финансовых и структурных препятствий испанской лиги.

Добавим, что Месси выступал за «Барселону» с 2005 года.