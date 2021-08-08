Фанаты «Спартака» требуютот Федуна «немедленно уничтожить» телеграм-канал Салиховой

Объединение болельщиков московского «Спартака» выступило с обращением к совету директоров клуба.

Фанаты красно-белых требуют от совета директоров уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой, жены Леонида Федуна.

«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком», немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой, перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба и обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!», - говорится в заявлении болельщиков в телеграм-канале Supporters Group.

Напомним, что супруга владельца «Спартака» и бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов утсроили перепалку в соцсетях. Они периодически выкладывают в своих телеграм-каналах общую переписку и предъявляют друг другу обвинения.

Попов покинул свой пост после поражения от «Бенфики» (0:2) в квалификации Лиги чемпионов.