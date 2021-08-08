Сеферович может продолжить карьеру в «Роме»

Форвард португальской «Бенфики» Харис Сеферович может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на твиттер журналиста Николы Скира, агент 29-летнего швейцарца предложил своего клиента «Роме». Сеферович может пополнить состав римского клуба, если команду покинет боснийский нападающий Эдин Джеко. Ранее стало известно, что последний входит в сферу интересов «Интера».

В минувшем сезоне Сеферович провел 31 матч, в которых забил 22 мяча и отдал семь голевых передач.