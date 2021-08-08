«Барселона» - мой дом, я не хотел уходить». Месси расплакался на прощальной пресс-конференции

Аргентинский форвард Лионель Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба заявил, что не планировал покидать команду.

«Меня убедили остаться в «Барселоне». Это мой дом. Я хотел и планировал остаться в клубе, но сегодня я должен попрощаться после всей моей жизни здесь. Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю «Барселону». Здесь случились прекрасные вещи. В этом клубе я стал тем, кем являюсь сегодня», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.

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Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году. За это время он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах.