Лионель Месси: На данный момент с «ПСЖ» нет никаких договоренностей

Аргентинский форвард Лионель Месси прокомментировал информацию о возможно продолжении карьеры во французском «Пари Сен-Жермен».

«Переход в «ПСЖ» конечно возможен, но на данный момент нет никаких договоренностей. Я получил много звонков, когда вышло заявление «Барселоны» о моем уходе. Есть несколько заинтересованных клубов. Пока ничего не решено, ведутся переговоры», — цитирует футболиста Marca.

Ранее стало известно, что Месси не продлит контракт с »Барселоной» из-за финансовых и структурных препятствий со стороны ла лиги.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что аргентинец продолжит карьеру в ПСЖ.