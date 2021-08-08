Салихова удалит свой телеграм-канал по просьбе Федуна

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна удаляет свой телеграм-канал.

Как сообщает Baza, Зарема Салихова перестанет вести паблик по просьбе своего мужа. На ее канал в телеграме подписано более пятидесяти тысяч человек. Для того, чтобы уничтожить паблик, Салиховой необходимо пройти процедуру, которая может занять несколько дней.

Напомним, что ранее объединение болельщиков красно-белых Supporters Group обратилось к совету директоров «Спартака» с требованием уничтожить телеграм-канал Салиховой.

Супруга владельца клуба и бывший спортивный директор Дмитрий Попов устроили перепалку в соцсетях. Они периодически выкладывают в своих телеграм-каналах общую переписку и предъявляют друг другу обвинения.

Попов покинул свой пост после поражения от «Бенфики» (0:2) в квалификации Лиги чемпионов.