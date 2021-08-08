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08 августа 17:23
автор: Максим Скороходов

Габулов считает, что в матче «Динамо» - ЦСКА на первый план выйдет индивидуальное мастерство игроков

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Экс-голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов рассказал, чего следует ожидать от встречи его бывших клубов.

«Я бы охарактеризовал матч как организованный, обе команды тактически выученные. Поэтому обилия голов не стоит ожидать, но зрелищность матча от этого не пострадает. Я думаю, что будет много яркой борьбы, единоборств, а на первый план выйдет индивидуальное мастерство футболистов, как это бывает, когда встречаются команды организованного стиля в обороне и атаке», - приводит слова Габулова ТАСС.

Напомним, что бело-голубые начали чемпионат России, переиграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2), тогда как армейцы после победы над башкирским клубом (1:0) проиграли «Локомотиву» (2:1).

источник: ТАСС
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