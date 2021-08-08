ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига перерыв Химки 0 Ростов 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 24' Метц 0 Лилль 1
Товарищеские матчи (клубы) 1-й тайм, 22' Фейеноорд 1 Атлетико М 0
Товарищеские матчи (клубы) не начался Ливерпуль 0 Атлетик Б 0
Англия - Чемпионшип 18:30 Ковентри Сити 0 Ноттингем Форе 0
Аргентина - Примера 19:30 Химнасия и Эсг 0 Атлетико Тукум 0
Кубок Италии 19:30 Тернана 0 Авеллино 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:30 Реал Мадрид 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Парма 0 Интер М 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Рубин 0 Ахмат 0
Кубок Италии 20:00 Перуджа 0 Зюйдтироль 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Динамо М 0 ЦСКА 0
Кубок Италии 21:30 Падова 0 Алессандрия 0
Аргентина - Примера 21:45 Велес Сарсфилд 0 Колон 0
Франция - Лига 1 21:45 Монпелье 0 Марсель 0
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Флуминенсе 0
Бразилия - Серия А 22:00 Сантос 0 Коринтианс 0
Бразилия - Серия А 22:00 Жувентуде 0 Атлетико Миней 0
08 августа 17:30
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: У Витории выходят Мирзов и Хендрикс - футболисты не уровня «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о метаниях Руя Витории и причинах поражений.

- Мне кажется, в первую очередь причина неудач – постоянная перетасовка состава. Все время идут какие-то метания Витории из стороны в сторону. В этом причины поражения и от «Бенфики», и от «Нижнего». То ли он пока не разобрался с игроками, не совсем понимает, кто на что способен. У него в старте выходят Мирзов и Хендрикс, точно футболисты не уровня «Спартака». То ли Виктория экспериментирует, то ли ему никто не рассказал про этих игроков. Но их уровень давно всем понятен. Сюда же относится и Мелкадзе.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сирил Ган стал временным чемпионом UFCРоссийские гимнастки-художницы стали вторыми на Олимпиаде в ТокиоMean Metal Motors – первый Индийский электрический гиперкарНемов обратился к сестрам АверинымЛиной Ашрам ответила на вопрос о жалобах России на судействоВинер-Усманова прокомментировала слова Навки о мужской гимнастике
У нас самое низкое место со времен Российской Империи, но все равно спасибо! Итоги последнего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 8 августа на Олимпийских играх в Токио.
«Жаль, в волейболе нельзя вручить два золота». Мнение о финале Россия — Франция, который стал гвоздем Олимпиады
Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций-2019 Федор Воронков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления волейбольной сборной России в олимпийском Токио.
Слезами горю не поможешь. Как Месси попрощался с «Барселоной» и взял курс на Париж
Лионель Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне, рассказав о подробностях своего ухода из каталонского клуба.
Без золота в игровых. Как российские гандболистки уступили Франции в финале Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в матче за золотые медали Олимпийских игр в Токио потерпела поражение от француженок (25:30) и не смогла повторить свой триумф пятилетней давности.
Ган уничтожил Льюиса, Альдо деклассировал Муньоса. Итоги UFC 265
«Плеймейкер» подводит итоги невероятного турнира UFC 265, который прошел 8 августа в Хьюстоне. В главном бою француз Сирил Ган победил американца Деррика Льюиса, став временным чемпионом в тяжелом весе.
«Зенит» коллекционирует олимпийских чемпионов, Витория проиграл Кержакову, Садулаев понесет наше знамя на закрытии Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мире спорта.
Заказное убийство. Как Россию впервые с 1996 года оставили без золота Олимпиады в художественной гимнастике
В командных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянки заняли второе место, уступив 1,700 балла болгаркам.
«Спартак» — у пропасти. «Нижний» сделал с красно-белыми в Москве примерно то же, что и «Бенфика»
Команда Руя Витории после трех туров РПЛ набрала всего три очка, на этот раз уступив дома «Нижнему Новгороду» (1:2).
«Мафия» против Авериных, подвиг Ласицкене и золотой гол Малкома. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 7 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 08.08.2021
8 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 8 видам спорта и будут разыграны 13 комплектов медалей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика