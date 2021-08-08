Андрей Червиченко: У Витории выходят Мирзов и Хендрикс - футболисты не уровня «Спартака»

- Мне кажется, в первую очередь причина неудач – постоянная перетасовка состава. Все время идут какие-то метания Витории из стороны в сторону. В этом причины поражения и от «Бенфики», и от «Нижнего». То ли он пока не разобрался с игроками, не совсем понимает, кто на что способен. У него в старте выходят Мирзов и Хендрикс, точно футболисты не уровня «Спартака». То ли Виктория экспериментирует, то ли ему никто не рассказал про этих игроков. Но их уровень давно всем понятен. Сюда же относится и Мелкадзе.
источник: «Советский спорт»