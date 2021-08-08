Влашич выйдет в стартовом составе ЦСКА на гостевой матч против «Динамо»

Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала стартовые составы матча третьего тура чемпионата между «Динамо» и ЦСКА.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Лаксальт, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жи, Тюкавин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Влашич, Заболотный, Чалов, Эджуке.
Напомним, что бело-голубые начали чемпионат России, победив «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2), тогда как армейцы после победы над башкирским клубом (1:0) проиграли «Локомотиву» (2:1).
источник: РПЛ