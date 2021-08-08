Объявлены стартовые составы матча «Рубин» - «Ахмат»

Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала стартовые составы матча третьего тура чемпионата между «Рубином» и «Ахматом».
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Напомним, что в первых двух турах казанцы одержали две победы, переиграв «Спартак» (1:0) и «Арсенал» (0:3), тогда как грозненцы после успеха в матче с «Крыльями Советов» (2:1) потерпели поражение от «Сочи» (1:2).
источник: РПЛ