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08 августа 19:10
автор: Максим Скороходов

Объявлены стартовые составы матча «Рубин» - «Ахмат»

Игра пройдет в рамках третьего тура РПЛ.

Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала стартовые составы матча третьего тура чемпионата между «Рубином» и «Ахматом».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Пуцко, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.

Напомним, что в первых двух турах казанцы одержали две победы, переиграв «Спартак» (1:0) и «Арсенал» (0:3), тогда как грозненцы после успеха в матче с «Крыльями Советов» (2:1) потерпели поражение от «Сочи» (1:2).

источник: РПЛ
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