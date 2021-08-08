«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина

«Ростов» в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Химками» со счетом 1:1.
На гол нападающего ростовской команда Николая Комличенко (14-я минута встречи) клуб из Подмосковья ответил реализованным пенальти в исполнении Дениса Глушакова (70).
Напомним, что этот матч стал первым для Юрия Семина в качестве главного тренера «Ростова».
Его клуб набрал первое очко и поднялся с последнего места в турнирной таблице, «Химки» с четырьмя очками стали шестыми.
14 августа «Ростов» примет ЦСКА, а «Химки» через два дня проведут выездной матч против «Сочи».