«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче под руководством Семина

«Жаль, в волейболе нельзя вручить два золота». Мнение о финале Россия — Франция, который стал гвоздем Олимпиады

Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций-2019 Федор Воронков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления волейбольной сборной России в олимпийском Токио.