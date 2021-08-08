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«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА
08 августа 21:57
автор: Максим Скороходов

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

Бело-голубые не теряют очки.

Московское «Динамо» в домашнем матче российской премьер-лиги обыграло ЦСКА - 2:1.

Первый тайм закончился в пользу армейцев, в его самом начале (8-я минута встречи) нигериец Чидера Эджуке вывел свою команду вперед.

Но во второй половине игры «Динамо» ответило дублем Даниила Фомина, который сначала реализовал пенальти (58), а потом сыграл на добивании (73).

Напомним, что бело-голубые начали чемпионат России, переиграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2), тогда как армейцы после победы над башкирским клубом (1:0) проиграли «Локомотиву» (2:1).

14 августа состоятся матчи «Ростов» - ЦСКА и «Ахмат» - «Динамо».

РПЛ

3-й тур

«Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 2:1 (0:1)

Голы: Фомин, 58 (пен.), 73 - Эджуке, 8

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 84), Ордец, Вальбуэна, Лаксальт, Шиманьски, Моро (Скопинцев, 84), Фомин, Захарян, Нжи (Макаров, 62), Тюкавин (Грулев, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин (Марадишвили, 83), Ахметов (Кучаев, 83), Чалов (Бистрович, 64), Влашич (Яковлев, 83), Эджуке, А. Заболотный (Бохинен, 43).

Предупреждения: Фомин, 21. Захарян, 45+2. Бийол, 57. Лаксальт, 72.

источник: «Советский спорт»
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