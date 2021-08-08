«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

Московское «Динамо» в домашнем матче российской премьер-лиги обыграло ЦСКА - 2:1.

Первый тайм закончился в пользу армейцев, в его самом начале (8-я минута встречи) нигериец Чидера Эджуке вывел свою команду вперед.

Но во второй половине игры «Динамо» ответило дублем Даниила Фомина, который сначала реализовал пенальти (58), а потом сыграл на добивании (73).

Напомним, что бело-голубые начали чемпионат России, переиграв «Ростов» (2:0) и «Уфу» (3:2), тогда как армейцы после победы над башкирским клубом (1:0) проиграли «Локомотиву» (2:1).

14 августа состоятся матчи «Ростов» - ЦСКА и «Ахмат» - «Динамо».