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«Рубин» дома обыграл «Ахмат»
08 августа 22:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рубин"

«Рубин» дома обыграл «Ахмат»

С 52-й минуты команда Слуцкого играла в большинстве.

Казанский «Рубин» в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги победил «Ахмат» со счетом 2:1.

На гол полузащитника грозненцев Даниила Уткина (30-я минута встречи) казанский клуб ответили точными ударами черногорского форварда Сеада Хакшабановича (58) и датского полузащитника Оливера Абильгора (86).

К этому моменту «Ахмат» играл в меньшинстве: вратарь Гиорги Шелия сбил за пределами штрафной другого нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева (52).

Напомним, что в первых двух турах казанцы одержали две победы, переиграв «Спартак» (1:0) и «Арсенал» (0:3), тогда как грозненцы после успеха в матче с «Крыльями Советов» (2:1) потерпели поражение от «Сочи» (1:2).

14 августа «Ахмат» примет «Динамо», а на следующий день «Рубин» дома сыграет с «Крыльями Советов».

РПЛ

3-й тур

«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный) - 2:1 (0:1)

Голы: Хакшабанович, 58, Абильгор, 86 - Уткин, 30

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Игнатьев, 46), Бегич, Уремович, Самошников, Евтич (Мусаев, 88), Хван Ин Бом (Костюков, 67), Абильгор, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 15; Бакаев, 87).

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Нижич, Лысцов, Богосовац, Быстров (Карапузов, 68), Харин (Янку, 67), Бериша (Коновалов, 58), Тимофеев, Уткин (Мелихов, 57), Конате (Архипов, 46).

Предупреждения: Зотов, 6, Быстров, 9, Уремович, 21, Евтич, 33, Конате, 44, Лысцов, 51, Нижич, 76, Бегич, 90.

Удаление: Шелия,52

источник: «Советский спорт»
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