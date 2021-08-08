«Рубин» дома обыграл «Ахмат»

Казанский «Рубин» в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги победил «Ахмат» со счетом 2:1.

На гол полузащитника грозненцев Даниила Уткина (30-я минута встречи) казанский клуб ответили точными ударами черногорского форварда Сеада Хакшабановича (58) и датского полузащитника Оливера Абильгора (86).

К этому моменту «Ахмат» играл в меньшинстве: вратарь Гиорги Шелия сбил за пределами штрафной другого нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева (52).

Напомним, что в первых двух турах казанцы одержали две победы, переиграв «Спартак» (1:0) и «Арсенал» (0:3), тогда как грозненцы после успеха в матче с «Крыльями Советов» (2:1) потерпели поражение от «Сочи» (1:2).

14 августа «Ахмат» примет «Динамо», а на следующий день «Рубин» дома сыграет с «Крыльями Советов».