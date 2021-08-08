Овечкин надеется, что с Карпиным сборная России будет побеждать

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о Валерии Карпине, который после чемпионата Европы занял пост главного тренера сборной России.

«Кого бы я посоветовал взять Карпину в сборную? Я не футбольный специалист, только Валерию решать. Он опытный человек, надеюсь, что наша сборная с ним станет лучше и будет побеждать», - приводит слова Овечкина «Чемпионат».

Добавим, что первым матчем сборной России под руководством Карпина будет домашняя игра квалификации на чемпионат мира в Катаре против команды Хорватии, которая состоится 1 сентября.