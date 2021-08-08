Карпин провел разговор с Фоминым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболистов, с которыми проводил личные беседы.

«После матча «Химки» - «Ростов» ни с кем из футболистов не общался, на «Динамо» - ЦСКА поговорил с Фоминым. То же самое, что и вчера на «Спартаке». Это наши личные разговоры, рассказывать не буду. С Мухиным не встречался сегодня. Был в динамовской ложе, поэтому получилось с Фоминым», - приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, что Карпин официально возглавил сборную России 26 июля. Первым матчем национальной команды под его руководством будет игра квалификации на чемпионат мира в Катаре, которая состоится 1 сентября.