«Марсель» вырвал победу в матче с «Монпелье»

«Марсель» в гостевом матче первого тура лиги 1 выиграл у «Монпелье» со счетом 2:3.

Первый тайм закончился в пользу хозяев поля, сначала бразильский защитник «Марселя» Луан Перес отправил мяч в свои ворота (31-я минута встречи), потом нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд удвоил преимущество своей команды (34).

Но во втором отрезке матча «Марсель» вырвал победу, благодаря голу турецкого полузащитника Дженгиза Ундера (68) и дублю форварда Димитри Пайета (75-я и 80-я минуты).

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время матч был прерван из-за беспорядков болельщиков

Напомним, что прошлый сезон «Монпелье» закончил на восьмом месте в турнирной таблице, а «Марсель» - на пятом.