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«Марсель» вырвал победу в матче с «Монпелье»
08 августа 23:50
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Марсель"

«Марсель» вырвал победу в матче с «Монпелье»

Команда Хорхе Сампаоли проигрывала после первого тайма с разницей в два мяча.

«Марсель» в гостевом матче первого тура лиги 1 выиграл у «Монпелье» со счетом 2:3.

Первый тайм закончился в пользу хозяев поля, сначала бразильский защитник «Марселя» Луан Перес отправил мяч в свои ворота (31-я минута встречи), потом нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд удвоил преимущество своей команды (34).

Но во втором отрезке матча «Марсель» вырвал победу, благодаря голу турецкого полузащитника Дженгиза Ундера (68) и дублю форварда Димитри Пайета (75-я и 80-я минуты).

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время матч был прерван из-за беспорядков болельщиков

Напомним, что прошлый сезон «Монпелье» закончил на восьмом месте в турнирной таблице, а «Марсель» - на пятом.

15 августа состоятся матчи «Реймс» - «Монпелье» и «Марсель» - «Бордо».

Лига 1

1-й тур

«Монпелье» (Монпелье) - «Марсель» (Марсель) - 2:3 (2:0)

Голы: Перес (автогол), 31, Лаборд, 34 - Ундер, 68, Пайет, 75, 80

«Монпелье»: Берто, Тулер, Эстев, Коцца (Ристич, 88), Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 84), Самбия (Суке, 88), Делор, Лаборд (Макуана, 84), Ваи (Мавидиди, 63).

«Марсель»: Манданда, Луан Перес, Салиба, Балерди, Камара, Жерсон (Бенедетто, 63), Ундер (Луис Энрике, 86), Гендузи, Гуйе, Пайет, де ла Фуэнте (Дьенг, 90).

Предупреждение: Луан Перес, 44.

источник: «Советский спорт»
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