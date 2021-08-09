Сергей Степашин: Думаю, Карпину понравилась игра «Динамо» в матче с ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на победу команды над ЦСКА (2:1) в третьем туре чемпионата России.

«Хорошая игра, победа по делу. Отыгрались с 0:1, могли забить еще. Шварц реализует свои задачи, команда играет и играет хорошо. Думаю, Валерию Карпину понравилось.

«Динамо» - претендент на чемпионство? Еще рано, вот пройдет первый круг и можно что-то говорить. Но то, что команда может быть в тройке с такой игрой - очевидно», - приводит слова Степашина «Чемпионат».

Напомним, что на игре присутствовал главный тренер сборной России Карпин.

После этой победы «Динамо» с девятью очками поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на девятой строчке, набрав три очка.