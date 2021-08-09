Форвард «Рубина» Деспотович пропустит около месяца из-за травмы

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, получивший травму в матче третьего тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1), сообщил о сроках своего восстановления.

«Я точно не буду играть 3-4 недели», - приводит слова Деспотовича телеграм-канал «Инсайдлар».

Напомним, что на 15-й минуте матча серба заменил Иван Игнатьев.

Добавим, Джордже перешел в казанский клуб из «Оренбурга» в июля 2020 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 30 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

После этой победы «Рубин» с девятью очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» расположился 12-й строчке, заработав три очка.