«Байер» не достиг договоренности с «Зенитом» по Азмуну, но форвард может перейти в «Рому»

Леверкузенский «Байер» и петербургский «Зенит» не смогли достичь договоренности по переходу 26-летнего иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, несмотря на срыв сделки с немецкой командой, Азмуном продолжает интересоваться итальянская «Рома» и футболист все еще имеет возможность покинуть Россию этим летом.

В нынешнем сезоне Сердар провел за сине-бело-голубых три матча и отличился тремя голами.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 86 матчей, забил 55 голов и отдал 19 результативных передач. В составе петербургского клуба иранец стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 25 млн евро.