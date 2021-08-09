Геркус не считает «Динамо» претендентом на победу в РПЛ

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о шансах «Динамо» на чемпионство после победы над ЦСКА (2:1) в третьем туре РПЛ.

«Нельзя называть «Динамо» основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Я думаю, что «Динамо» можно считать претендентом на медали. ЦСКА не может нащупать свою игру, поначалу бодро действовали, а потом футболисты «Динамо» вернулись к тренерским установкам и стали побыстрее играть. Защита ЦСКА не справлялась, опорная зона тоже», - приводит слова Геркуса ТАСС.

После этой победы «Динамо» с девятью очками поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на девятой строчке, набрав три очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют в гостях с грозненским «Ахматом», а московские армейцы отправятся на выезд к «Ростову». Обе встречи состоятся 14 августа.