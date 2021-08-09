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09 августа 08:10

«Тоттенхэм» стал одним из претендентов на Месси

Ранее сообщалось, что аргентинец близок к переходу в «ПСЖ».

Лондонский «Тоттенхэм» стал еще одним претендентом на бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на Daily Express.

По информации источника, английский клуб хочет подписать игрока и готов побороться за него с «ПСЖ». Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту получил от клуба большой трансферный бюджет. При этом команда может потерять Харри Кейна, который хочет уйти в «Манчестер Сити».

Напомним, что 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых, которые существуют в чемпионате Испании.

Аргентинец выступал за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

источник: ESPN
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