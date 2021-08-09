«Тоттенхэм» стал одним из претендентов на Месси

Лондонский «Тоттенхэм» стал еще одним претендентом на бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на Daily Express.

По информации источника, английский клуб хочет подписать игрока и готов побороться за него с «ПСЖ». Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту получил от клуба большой трансферный бюджет. При этом команда может потерять Харри Кейна, который хочет уйти в «Манчестер Сити».

Напомним, что 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых, которые существуют в чемпионате Испании.

Аргентинец выступал за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.