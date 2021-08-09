«Тоттенхэм» в случае ухода Кейна может купить нападающего «Фиорентины» Влаховича

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, «шпоры» в случае ухода нападающего команды Харри Кейна в «Манчестер Сити» сделают предложение итальянскому клубу относительно Влаховича. Также на игрока претендует «Арсенал».
Рыночная стоимость серба оценивается в 40 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, что Душан перешел в «Фиорентину» из «Партизана» в июле 2018-го за 1,95 млн евро. С тех пор он провел за команду 84 матча, забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.