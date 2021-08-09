«Арсенал» готовит официальное предложение «Челси» по трансферу Абрахама

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам может покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, »аристократы» хотели бы продать 23-летнего англичанина за границу, но игрок продвинулся в переговорах с «Арсеналом», который готовит официальное предложение.

Рыночная стоимость форвада оценивается в 38 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Тэмми сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что Абрахам является воспитанником «Челси». Всего он провел за лондонский клуб 82 матча, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. В составе «пенсионеров» Тэмми стал победителем Лиги чемпионов.