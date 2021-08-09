«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником сборной Туниса и «Беневенто»

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о приобретении защитника сборной Туниса и итальянского «Беневенто» Монтассара Тальби.

Отмечается, что контракт подписан на четыре года и футболист будет выступать за новую команду под третьим номером.

Уроженец Парижа Тальби выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис) и «Ризеспор» (Турция). В июле 2021 года перешел в «Беневенто», но не успел сыграть за итальянскую команду ни одного матча. Также игрок вызывается в сборную Туниса, за которую провел четыре встречи.

Добавим, что «Рубин» с девятью очками расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого примут на своем поле самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 15 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.