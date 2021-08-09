Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден пропустит около месяца из-за травмы

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, у 21-летнего футболиста возникли проблемы с ногой во время Евро-2020. На тренировках в расположении «Манчестер Сити» повреждение Фодена усугубилось. Восстановление полузащитника займет по меньшей мере один месяц.

Фоден не сможет помочь «горожанам» в матчах АПЛ с «Тоттенхэмом» (15 августа), «Норвичем» (21 августа) и «Арсеналом» (28 августа).

Напомним, что Фил является воспитанником академии «Манчестер Сити». За основной состав он начал выступать с июля 2017 года. Всего он провел за команду 124 матча, забил 31 гол и отдал 22 результативные передачи. Фоден вместе с «Сити» стал трехкратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.