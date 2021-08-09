«Бавария» заинтересована в приобретении Холанда

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб заинтересован в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд - один из лучших футболистов. Его, вероятно, хочет заполучить весь мир. Конечно, мы следим за ним. Иначе мы были бы просто любителями», - приводит слова Салихамиджича Sport1.de.

Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 130 миллионов евро.

Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 60 матчей, забил 60 голов и отдал 15 результативных передач. В составе дортмундского клуба Эрлинг стал обладателем Кубка Германии.