После ухода Месси назначен новый капитан «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс стал новым капитаном команды после ухода из клуба нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает ProstoProSport, ссылаясь на Goal.com.

«Для меня большая часть стать капитаном «Барселоны». Передо мной были такие выдающиеся примеры, как Карлес Пуйоль, Хави и Лео. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Месси за огромный вклад в успехи клуба. Вечное тебе спасибо», – сказал Бускетс.

Добавим, Серхио Бускетс является воспитанником «Барселоны». Всего он провел за команду 629 матчей и выиграл 32 титула.

Напомним, что 5 августа сине-гранатовые объявили об уходе Месси. 34-летний Лионель покинул сине-гранатовых из-за финансовых, которые существуют в чемпионате Испании.

Аргентинец выступал за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.