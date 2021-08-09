Агент Сафонов: Над нами и так за рубежом смеются, а тут еще Салихова и Попов устроили дикую движуху

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на нестабильную обстановку в московском «Спартаке».

«В клубе странная ситуация. Народная команда, столетие - а происходит дикая движуха. То, что устроили Зарема и Попов, не красит наш футбол. Над нами и так за рубежом смеются. Из-за этой неразберихи и поражения», - приводит слова Сафонова Sportbox.ru.

Ранее Дмитрий Попов покинул пост спортивного директора красно-белых из-за конфликта с гражданской женой Леонида Федуна Заремой Салиховой. Затем стороны начали обмениваться оскорблениями и упреками в непрофессионализме.

Добавим, что после трех туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав три очка. Подопечные Руя Витории потерпели поражения от казанского «Рубина» (0:1) и «Нижнего Новгорода» (0:2), одержав одну победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

Помимо этого команда уступила португальской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится завтра, 10 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.