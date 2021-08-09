В России могут разрешить продажу пива на стадионах

Правительство РФ внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Об этом сообщает РБК.



Отмечается, что новые поправки в закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов распространены на все виды спорта, а не только на футбол.



«Наверное осенью есть перспективы его принятия и со следующего года он начнет действовать», - сказал первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

Теперь документ перед отправкой в Госдуму должен пройти профильную комиссию в конце августа. Затем после выборов в Госдуму документ, если все формальности будут соблюдены, отдадут на второе чтение.

В декабре 2019 года проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, пить пиво можно будет только в специально организованных местах. Находиться с ним на трибунах нельзя.

Напомним, что продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и телевидении.