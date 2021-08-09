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09 августа 13:24

Агент Сафонов: Я думаю, «Зенит» купит четырех или пятерых игроков для Лиги чемпионов

Петербургский клуб выступит на групповой стадии главного европейского клубного турнира.

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что «Зениту» необходимо усиление состава для участия в Лиге чемпионов.

«Полагаю, «Зенит» возьмет 4-5 игроков - просто для Лиги чемпионов у них команда еще не готова», - приводит слова Сафонова Sportbox.ru.

Ранее сине-бело-голубые объявили о трансфере бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.

Напомним, что «Зенит» начнет свое участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с групповой стадии, жеребьевка которой состоится сразу после окончания всех квалификационных раундов турнира.

Добавим, после трех туров в чемпионате России петербургский клуб занимает первое место, набрав девять очков.

источник: Sportbox.ru
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