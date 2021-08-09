Агент Сафонов: Я думаю, «Зенит» купит четырех или пятерых игроков для Лиги чемпионов

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что «Зениту» необходимо усиление состава для участия в Лиге чемпионов.

«Полагаю, «Зенит» возьмет 4-5 игроков - просто для Лиги чемпионов у них команда еще не готова», - приводит слова Сафонова Sportbox.ru.

Ранее сине-бело-голубые объявили о трансфере бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.

Напомним, что «Зенит» начнет свое участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с групповой стадии, жеребьевка которой состоится сразу после окончания всех квалификационных раундов турнира.

Добавим, после трех туров в чемпионате России петербургский клуб занимает первое место, набрав девять очков.