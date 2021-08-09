В «Ахмате» считают, что ошибки судьи и видеоарбитра повлияли на исход матча с «Рубином»

Грозненский «Ахмат» остался недоволен уровнем судейства в матче третьего тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2).

«Некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует. Наглядный пример этому работа арбитра (если ее можно так назвать) на матче третьего тура «Рубин» - «Ахмат». Не может арбитр Премьер-Лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счет.

Так, на 17-й минуте защитник «Рубина» Филипп Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Рубина». Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин).

На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и желтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил свое первоначальное решение и удалил Шелию», - говорится в заявлении пресс-службы грозненцев.

Добавим, что после удаления Шелии казанский клуб забил два гола и одержал победу.