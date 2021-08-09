Акинфеев взял часть вины на себя за последние два поражения ЦСКА в чемпионате России

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на два поражения подряд в чемпионате России от «Динамо» и «Локомотива».

«Причина кроется в нас, в нашей игре. Мы играем недопустимо для клуба. Хочется больше игры в атаку, хочется видеть немного другой ЦСКА. Естественно, вратарь должен выручать, в двух этих матчах я не выручил. Поэтому полностью беру вину на себя», - сказал Акинфеев в интервью ютуб-каналу армейцев.

Напомним, что в третьем туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:2. В предыдущей встрече красно-синие также потерпели поражение от «Локомотива» (1:2).

После трех матчей в чемпионате России подопечные Алексея Березуцкого расположились на девятой строчке, набрав три очка.