Игорь Федотов: Не надо было гладить Кукуяна по голове и рассказывать, какая он звезда

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» – «Ахмат» (2:1).

– В Грозном правы, когда возмущаются судейством. Две результативные в пользу одной команды – это беда. «Ахмат» просто так это не оставит. Не надо было гладить Кукуяна по голове и рассказывать, какая он звезда. Ему раздали 158 привилегий, а он сгорел, – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Ранее в «Ахмате» заявили, что ошибки судьи Павла Кукуяна и видеоарбитра Игоря Панина повлияли на исход матча с «Рубином».

Добавим, что в следующем туре «Ахмат» 14 августа на своем поле примет «Динамо», а «Рубин» на следующий день дома сыграет с «Крыльями Советов».