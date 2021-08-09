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«Зенит» – лауреат итоговой премии LIGA FAIR PLAY
09 августа 12:00

«Зенит» – лауреат итоговой премии LIGA FAIR PLAY

Футбольный клуб «Зенит» получил наивысший балл по системе оценки Fair Play в матчах Тинькофф Российской Премьер-Лиги сезона-2020/21. Петербургская команда второй год подряд становится лауреатом итоговой премии LIGA FAIR PLAY.

Приз премии LIGA FAIR PLAY получил капитан команды Деян Ловрен на торжественной церемонии награждения перед началом матча третьего тура «Зенит» «Краснодар».

«Зенит» – хороший пример того, как игра по правилам приводит к высоким спортивным достижениям. Команда стабильно показывает яркий футбол, достойно ведёт себя на поле. Приверженность принципам fair play помогает клубу развиваться и завоевывать всё новые вершины, сказал заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

Один из ключевых критериев Премии поведение болельщиков. В последнее время, несмотря ни на какие ограничения, болельщики показали себя на самом высоком уровне, поддерживая свою любимую команду в полную силу, самоотверженно и очень красиво. Они по праву являются 12-м игроком команды. LIGA FAIR PLAY премия команды, болельщиков и всего клуба, отметил исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Сергей Чебан.

Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой Российской Премьер-Лигой и генеральным партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.

Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчетный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом РПЛ и отображается в соответствующем рапорте.

источник: «Советский спорт»
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