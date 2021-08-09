«Зенит» – лауреат итоговой премии LIGA FAIR PLAY

Приз премии LIGA FAIR PLAY получил капитан команды Деян Ловрен на торжественной церемонии награждения перед началом матча третьего тура «Зенит» – «Краснодар».

– «Зенит» – хороший пример того, как игра по правилам приводит к высоким спортивным достижениям. Команда стабильно показывает яркий футбол, достойно ведёт себя на поле. Приверженность принципам fair play помогает клубу развиваться и завоевывать всё новые вершины, – сказал заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

– Один из ключевых критериев Премии – поведение болельщиков. В последнее время, несмотря ни на какие ограничения, болельщики показали себя на самом высоком уровне, поддерживая свою любимую команду в полную силу, самоотверженно и очень красиво. Они по праву являются 12-м игроком команды. LIGA FAIR PLAY – премия команды, болельщиков и всего клуба, – отметил исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Сергей Чебан.

Основная цель премии LIGA FAIR PLAY, учреждённой Российской Премьер-Лигой и генеральным партнёром РПЛ БК «Лига Ставок» в 2017 году, – продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле.

Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой Fair Play за отчетный период. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом РПЛ и отображается в соответствующем рапорте.