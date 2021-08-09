Валерий Баринов: Нашим судьям не хватает профессионализма, даже ВАР не способен помочь

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о судействе в российской премьер-лиге.

− Очень редко случается так, что проигравшая команда довольна судейством. Эта история будет в нашем чемпионате вечно. Я считаю, что нашим судьям не хватает профессионализма. Даже ВАР не способен помочь, у наших арбитров все беды из-за неумения и незнания, − приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Ранее в «Ахмате» заявили, что ошибки судьи Павла Кукуяна и видеоарбитра Игоря Панина повлияли на исход матча 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Напомним, что в первых двух турах грозненцы сначала одержали победу в матче с «Крыльями Советов» (2:1), а затем потерпели поражение от «Сочи» (1:2).

В следующем туре 14 августа «Ахмат» примет «Динамо», а на следующий день «Рубин» дома сыграет с «Крыльями Советов».