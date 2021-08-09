Месси прибыл в Париж для прохождения медобследования в «ПСЖ»

Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен подписать контракт с «ПСЖ».

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, 34-летний футболист уже прилетел в Париж для прохождения медицинского осмотра. После этого с аргентинцем будет заключено соглашение. Отмечается, что у офисов «ПСЖ» уже собрались поклонники команды, чтобы поприветствовать Месси.

Напомним, что 8 августа на пресс-конференции Лионель провел пресс-конференцию и подтвердил, что покидает «Барселону». Ранее руководство испанского клуба заявило, что не подпишет новый контракт с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны ла лиги.

Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 года.