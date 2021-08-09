«Ростов» расторг контракт с Обуховым, дисквалифицированным за допинг

«Ростов» объявил о расторжении контракта с нападающим Владимиром Обуховым.

«Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, что в середине июля ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил. Владимира наказали на полгода за использование метандиенона. Допинг-проба была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России.

В минувшем сезоне Обухов провел 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.