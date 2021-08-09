Ровшан Аскеров: Российский футбол существуют лишь в воображении Федунов и Салиховых

Игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал информационную войну в телеграме между женой владельца «Спартака» Заремой Салиховой и экс-спортивным директором клуба Дмитрием Поповым.

«Честно говоря, я вообще об этих двух мало думаю, как и любой нормальный футбольный зритель. Глобально мне это вообще не интересно. Моё мнение простое, вы его знаете: в России нет никакого футбола, и такие истории – хорошее тому подтверждение. Существует российский футбол лишь в воображении Федунов и Салиховых, которые на этом зарабатывают», - приводит Legalbet слова Аскерова.

Напомним, что ранее объединение болельщиков «Спартака» потребовало от совета директоров клуба удалить телеграм-канала Салиховой. Попов покинул свой пост после поражения от «Бенфики» (0:2) в квалификации Лиги чемпионов.