Андрей Червиченко: Эксперименты Витории с составом не позволяют «Спартаку» хорошо выступать

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о причинах неудачного выступления клуба.

«Внутренние брожения и перипетии «Спартака», постоянные эксперименты Витории с составом не позволяют команде хорошо выступать. У всего есть свои причины...При назначении Витории у меня были опасения, но, честно говоря, я не думал, что все будет так плохо. Не ожидал, что Витория будет так долго разбираться с составом. По некоторым игрокам, как Мирзов, Мелкадзе — всем все давно понятно: это игроки, которые должны играть в других клубах, они не подходят «Спартаку» по уровню», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что в матче третьего тура «Спартак» уступил дома «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2.

Ранее красно-белые проиграли португальской «Бенфике» (0:2) во встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.