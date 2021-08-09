Слуцкий недоволен качеством газона на домашней арене «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на домашнем стадионе казанской команды.

«Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь, на «Ак Барс Арене», поменяли агронома. Но если здесь будет проводиться куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон, потому что, когда делаешь настил в жару, газон просто умирает», — приводит RT слова наставника со ссылкой на сайт клуба.

Добавим, что «Ак Барс Арена» является стадионом наивысшей четвертой категории УЕФА. «Рубин» набрал девять очков после трех туров чемпионата России и занимает второе место в таблице.

12 августа казанцы проведут дома ответный матч квалификации Лиги конференций против «Ракува» из Польши, а 15-го числа сыграет на «Ак Барс Арене» с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее стало известно о том, что «Рубин» подписал четырехлетний контракт с защитником сборной Туниса и «Беневенто» Монтассаром Тальби, а нападающий казанцев Джордже Деспотович пропустит около месяца из-за травмы.